43 perce
Kiderült, ki ült a vasárnap este a szolnoki Kertész úton felborult autó volánjánál
Két személyautó ütközött össze vasárnap éjszaka Szolnokon, a Kertész úton, a 4-es főút közelében. Az egyik jármű a baleset következtében az oldalára borult – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóosztálya. A balesettel kapcsolatban hírportálunk a rendőrséghez fordult további információért.
Érdeklődésünkre András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról számolt be, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján augusztus 18-án 21.30 órakor egy martfűi lakos közlekedett személygépkocsival Szolnokon a Kertész utcán, a Vörösmező utca irányából a Debreceni út felé.
– Haladása során elvesztette uralmát a jármű irányítása felett, áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött az ellentétes irányból érkező személyautóval. A baleset során személyi sérülés nem történt – tette hozzá a sajtóreferens.