Baleset

45 perce

Kiderült, ki ült a vasárnap este a szolnoki Kertész úton felborult autó volánjánál

Címkék#baleset#közlekedési#személyautó#rendőrség

Két személyautó ütközött össze vasárnap éjszaka Szolnokon, a Kertész úton, a 4-es főút közelében. Az egyik jármű a baleset következtében az oldalára borult – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóosztálya. A balesettel kapcsolatban hírportálunk a rendőrséghez fordult további információért.

Mészáros Géza

Érdeklődésünkre András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról számolt be, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján augusztus 18-án 21.30 órakor egy martfűi lakos közlekedett személygépkocsival Szolnokon a Kertész utcán, a Vörösmező utca irányából a Debreceni út felé.

Fotó: Gyöngyi Ferenc tűzoltó százados

– Haladása során elvesztette uralmát a jármű irányítása felett, áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött az ellentétes irányból érkező személyautóval. A baleset során személyi sérülés nem történt – tette hozzá a sajtóreferens.

 

