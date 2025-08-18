Kiderült, ki ült a vasárnap este a szolnoki Kertész úton felborult autó volánjánál

Érdeklődésünkre András Hunor Lehel rendőr százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról számolt be, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján augusztus 18-án 21.30 órakor egy martfűi lakos közlekedett személygépkocsival Szolnokon a Kertész utcán, a Vörösmező utca irányából a Debreceni út felé.

Közlekedési baleset történt Szolnokon vasárnap este

Fotó: Gyöngyi Ferenc tűzoltó százados

– Haladása során elvesztette uralmát a jármű irányítása felett, áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött az ellentétes irányból érkező személyautóval. A baleset során személyi sérülés nem történt – tette hozzá a sajtóreferens.