Sérültek fogadták a helyszínre érkező rendőröket – ijesztő közúti balesethez riasztották az egyenruhásokat

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a tegnapi nap folyamán két közlekedési baleset történt, ahol sajnálatos módon személyi sérülést is jelentettek. A Szolnok és Zagyvarékas közötti ütközésről hírportálunkon videót és fotókat is közöltünk.

Az elmúlt 24 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására, ebből az egyik Szolnok és Zagyvarékas között történt

Fotó: Mészáros János / Forrás: Illusztráció