A biciklis lehelete árulta el a szörnyű tettet, amit nem sokkal korábban elkövettek

Augusztus 27-én egy 50 éves férfi közlekedett elektromos kerékpárral Tiszaföldváron, amikor rendőrök ellenőrizték.

Ittasan hajtott forgalomba egy férfi Tiszaföldváron

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Mint a közleményből kiderült, az ellenőrzés alatt a rendőrség munkatársai megállapították, hogy a cibakházi lakos úgy vett részt a közlekedésben, hogy előtte alkoholt fogyasztott. Emiatt a férfit előállították további mintavételre, és nyomozást rendeltek el ellene járművezetés ittas állapotban vétség miatt.