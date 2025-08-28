Szabálysértés
3 órája
A biciklis lehelete árulta el a szörnyű tettet, amit nem sokkal korábban elkövettek
Hiába csak két kerék, hiába hajtja magát, ez az eset jó példa arra, hogy minden forgalomban vezetett járművet a szabályoknak megfelelően kell használni.
Augusztus 27-én egy 50 éves férfi közlekedett elektromos kerékpárral Tiszaföldváron, amikor rendőrök ellenőrizték.
Mint a közleményből kiderült, az ellenőrzés alatt a rendőrség munkatársai megállapították, hogy a cibakházi lakos úgy vett részt a közlekedésben, hogy előtte alkoholt fogyasztott. Emiatt a férfit előállították további mintavételre, és nyomozást rendeltek el ellene járművezetés ittas állapotban vétség miatt.
Ezt ne hagyja ki!Megoldásra várnak
11 órája
Lakásfoglaló jelent meg az utcában, a szomszédok segítséget kértek
Ezt ne hagyja ki!Visszaélt a bizalmukkal
Tegnap, 17:33
Segítséget ígért a gyógyuláshoz, irgalmatlan összeggel tűnt el a kutató
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre