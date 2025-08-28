augusztus 28., csütörtök

Szabálysértés

45 perce

A biciklis lehelete árulta el a szörnyű tettet, amit nem sokkal korábban elkövettek

Címkék#rendőrségi hírek#ittas vezetés#szabálysértés

Hiába csak két kerék, hiába hajtja magát, ez az eset jó példa arra, hogy minden forgalomban vezetett járművet a szabályoknak megfelelően kell használni.

Dobos Zsófia Tünde

Augusztus 27-én egy 50 éves férfi közlekedett elektromos kerékpárral Tiszaföldváron, amikor rendőrök ellenőrizték.

Police car - crime event in the news concept
Ittasan hajtott forgalomba egy férfi Tiszaföldváron
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Mint a közleményből kiderült, az ellenőrzés alatt a rendőrség munkatársai megállapították, hogy a cibakházi lakos úgy vett részt a közlekedésben, hogy előtte alkoholt fogyasztott. Emiatt a férfit előállították további mintavételre, és nyomozást rendeltek el ellene járművezetés ittas állapotban vétség miatt.

 

