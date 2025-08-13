1 órája
Óriási lángok csaptak fel a Pacsirta utcában, Mezőtúrra riasztották a tűzoltókat
Lángok emésztettek egy házat Mezőtúron, a helyszínre a helyi tűzoltókat riasztották, akik azonnal megkezdték az oltási munkálatokat.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint kedd éjszaka Mezőtúrra riasztották a vármegyei tűzoltókat, a bejelentés szerint egy elhanyagolt családi ház kapott lángra.
Az eset a Pacsirta utcában történt, este háromnegyed tizenegy körül: a tűz a mintegy harminc négyzetméteres, vályogból épült ingatlan belső terére terjedt ki, melyet a mezőtúri hivatásos tűzoltók oltottak el, majd hőkamera segítségével átvizsgálták a épületet. Mivel a vizsgálat során kiderült, hogy a lángok a ház födémjét is megrongálták, a tűzoltók megbontották a ház szerkezetét.
