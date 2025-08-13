Nem sejthette a karcagi hölgy, hogy hatalmas hibát követ el, mikor ismerősénél kért éjszakai szállást

Augusztus 11-én, este 17 és 20 óra között egy karcagi nő segítséget nyújtott, és befogadta otthonába egyik ismerősét egy éjszakára. A rendőrségi közlemény szerint azonban az este nem végződött jól a befogadott számára...

Éjszakai szállást kért, végül meglopta ismerősét egy nő Karcagon

Fotó: Fehér Gábor / Forrás: Illusztráció

A hajlékot nyújtó meglopta befogadottját – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A gyanúsított a sértett táskájából kivette mobiltelefonját, két doboz nyugtatót és 16 ezer forintot. A meglopott hölgy bejelentését követően a rendőrök előállították a 29 éves nőt, lopás vétség miatt kihallgatták.

A gyanúsított beismerő vallomást tett, elmondta, hogy a mobiltelefont eladta, majd az érte kapott pénzt a 16 ezer forinttal együtt eladta.