2 órája
Nem sejthette a karcagi hölgy, hogy hatalmas hibát követ el, mikor ismerősénél kért éjszakai szállást
Segítséget nyújtott az ismerősének egy karcagi nő, reggelre elkeserítő és megdöbbentő felfedezést tett.
Augusztus 11-én, este 17 és 20 óra között egy karcagi nő segítséget nyújtott, és befogadta otthonába egyik ismerősét egy éjszakára. A rendőrségi közlemény szerint azonban az este nem végződött jól a befogadott számára...
A hajlékot nyújtó meglopta befogadottját – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A gyanúsított a sértett táskájából kivette mobiltelefonját, két doboz nyugtatót és 16 ezer forintot. A meglopott hölgy bejelentését követően a rendőrök előállították a 29 éves nőt, lopás vétség miatt kihallgatták.
A gyanúsított beismerő vallomást tett, elmondta, hogy a mobiltelefont eladta, majd az érte kapott pénzt a 16 ezer forinttal együtt eladta.
Megdöbbentek, amikor meglátták, hogy milyen ijesztő állat bújt meg függönyük ráncai között – videóval