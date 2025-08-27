augusztus 27., szerda

Újabb lopás a vasúton

Szinte semmi nem maradt a drága bicikliből, pofátlan módon csapott le a tolvaj

Sokan aggódnak, hogy mi folyik a jászkiséri vasútállomáson, ahol ismét tolvajok bukkantak fel. Egy újabb lopás borzolja a kedélyeket a közösségi médiában. A lakosok térfigyelő kamerákat vetnének be az állomáson is.

A közösségi oldalakon gyakran találkozhatunk olyan bejegyzéssel, amelyben lopott kerékpár felderítésében kér segítséget a bicikli tulajdonosa. A minap újabb dühítő eset látott napvilágot egy jászkiséri ügyekkel foglalkozó Facebook-csoportban. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, sok más településhez hasonlóan Jászkiséren is a vasútállomás a kerékpártolvajok egyik célpontja. Többen úgy vélik, hogy elrettentő erővel bírna, ha térfigyelő kamerákat szerelnének fel az állomásra, talán kevesebb lenne a lopás. 

CCTV Security camera at public street in the city.
A jászkiséri vasútállomáson is kamerákat vetnének be a lakosok a tolvajok ellen. Újabb lopás látott napvilágot a közösségi médiában
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Megoldást sürgetnek, újabb lopás történt az állomáson

A tolvajok előszeretettel csapnak le a vasútállomás tárolójában elhelyezett kerékpárokra Jászkiséren. Néhány napja egy kékeszöld, elől és hátul kosaras GTX kerékpárnak veszett nyoma. Tulajdonosa az egyik helyi ügyekkel foglalkozó Facebook-csoportban osztotta meg az esetet és kért segítséget a bicikli felderítésében. A hölgy posztjából kiderült, hogy az arcátlan tolvaj elképesztő módon lovasította meg a drótszamarat, amelynek csak a kereke maradt a kerékpártárolóban. A bejegyzésre többen is reagáltak. Ezek szerint a vasútállomásról időről-időre eltűnik egy-egy bicikli. – Tavaly az enyémet is onnan lopták el – írta egy hozzászóló. 

– Nagyon kellene a vasútállomásra kamera! Gyalog messze van az állomás. Ha elutazunk, azon idegeskedünk, hogy ugyan meg van-e még a kerékpár. Reméljük, talán oda is jut egy kamera – osztotta meg véleményét egy lakos, megoldást sürgetve a közbiztonság erősítésére. 

A közelmúltban számoltunk be arról, hogy a jászkiséri önkormányzat mintegy 23 millió forint támogatást nyert a Versenyképes Járások Programban a meglévő kamerarendszer bővítésére. Célja többek között a jogsértések megelőzése, az elkövetett szabálysértések, bűncselekmények gyorsabb felderítése. Megkerestük a város polgármesterét, hogy a fejlesztési terv érint-e a vasútállomást. 

– A támogatásból a meglévő 15 kamerából álló rendszert szeretnénk 50-60 kamerával bővíteni. Az előzetes felmérés alapján főként magán- és önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokra kerülnek ezek a biztonsági eszközök. A vasútállomás nem az önkormányzat tulajdonában van, de jelezzük a problémát a MÁV felé és egyeztetünk a kameratelepítéssel kapcsolatban – tájékoztatott Vajas György, polgármester. 

Folytatódik a speciális vagyonvédelmi program 

– Az állomásra mindenképpen kellene kamera – erősítette meg Czifra Áron, a jászkiséri Városvédő Polgárőr Egyesület elnöke, aki a BikeSafe programra is felhívta a lakosok figyelmét. A helyi polgárőrök a Jászberényi Rendőrkapitányság munkatársaival már több alkalommal szerveztek BikeSafe kerékpár regisztrációt, mely a kerékpárlopások megelőzését és hatékonyabb felderítését szolgálja. A nagy érdeklődésre való tekintettel az ősz folyamán újabb akciót szerveznek Jászkiséren. 

A program célja: 

  • lopás esetén a jelölés segítse a kerékpár azonosítását, valamint 
  • a megtalált bicikli tulajdonoshoz történő visszajuttatását. 

A helyi polgárőrség vezetőjétől megtudtuk, hogy Jászkiséren eddig több mint háromszáz kerékpár került a rendőrségi nyilvántartásba. 


 


 


 


 

