Elhűlve jöttek rá az eladók, miért állt mindig ugyanazon polc elé két ceglédi férfi egy boltban

Az ország több drogériájából is lopott egy 25 és egy 32 éves ceglédi férfi – tájékoztatott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az elkövetők Kecskeméten háromszor, közel kétmillió forint értékben emeltek el parfümöket egy üzletből, legutóbbi, augusztus 13-i akciójuk során azonban, melynél több százezer forint értékben lovasítottak meg illatszereket, már rajta vesztettek kapzsiságukon.

A ceglédi duó az ország számos pontján lopott különféle termékeket, legutóbb Kecskeméten, ahol többe között elektromos fogkeféket is zsákmányoltak, végül azonban a rendőrök menekülés közben elfogták őket

Forrás: Police.hu

A tolvajok mindig a bejárathoz közeli polcokat célozták meg, és egyik alkalommal az eladók üldözőbe is vették őket, de elkapni már nem tudták őket. Nem úgy utolsó, augusztus 13-án történő lopási kísérletük után, ekkor ugyanis az üzlet dolgozói már résen voltak, és azonnal értesítették a rendőröket, amint a páros belépett az áruházba. A nyomozók a helyszínen fogták el a két férfit, akik épp beszálltak az autójukba, hogy elmeneküljenek. A rendőrök elektromos fogkeféket is találtak a járműben, amelyeket szintén lophattak. A kocsijukat és a fogkeféket lefoglalták.

Mint a közleményben írják, a nyomozás során kiderült, hogy a férfiak az ország több pontján is loptak, és három másik vármegyében is folyik ellenük eljárás. A duó összesen közel két tucat lopásért felelhet, a nyomozók vizsgálják további esetleges bűncselekményeiket, és kezdeményezték letartóztatásukat.