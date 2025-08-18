29 perce
Elhűlve jöttek rá az eladók, miért állt mindig ugyanazon polc elé két ceglédi férfi egy boltban
Számos lopás köthető két ceglédi férfihez, akik ellen összesen négy vármegyében folyik eljárás. Legutóbb Kecskeméten próbálkoztak, végül kapzsiságuk jelentette a vesztüket, menekülés közben ugyanis lekapcsolták őket a rendőrök.
Az ország több drogériájából is lopott egy 25 és egy 32 éves ceglédi férfi – tájékoztatott a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az elkövetők Kecskeméten háromszor, közel kétmillió forint értékben emeltek el parfümöket egy üzletből, legutóbbi, augusztus 13-i akciójuk során azonban, melynél több százezer forint értékben lovasítottak meg illatszereket, már rajta vesztettek kapzsiságukon.
A tolvajok mindig a bejárathoz közeli polcokat célozták meg, és egyik alkalommal az eladók üldözőbe is vették őket, de elkapni már nem tudták őket. Nem úgy utolsó, augusztus 13-án történő lopási kísérletük után, ekkor ugyanis az üzlet dolgozói már résen voltak, és azonnal értesítették a rendőröket, amint a páros belépett az áruházba. A nyomozók a helyszínen fogták el a két férfit, akik épp beszálltak az autójukba, hogy elmeneküljenek. A rendőrök elektromos fogkeféket is találtak a járműben, amelyeket szintén lophattak. A kocsijukat és a fogkeféket lefoglalták.
Mint a közleményben írják, a nyomozás során kiderült, hogy a férfiak az ország több pontján is loptak, és három másik vármegyében is folyik ellenük eljárás. A duó összesen közel két tucat lopásért felelhet, a nyomozók vizsgálják további esetleges bűncselekményeiket, és kezdeményezték letartóztatásukat.