Drámai fotók az M4-esen történt balesetről, egy ember meghalt, a sérültekért mentőhelikopterek érkeztek

Mint arról korábban beszámoltunk, szombaton az M4-es baleset Kisújszállás térségében rendkívül súlyos volt. Egy ember életét vesztette többen megsérültek, amikor, az M4-es Kisújszállást elkerülő szakaszán két személyautó és egy kisbusz frontálisan ütközött. A karambol következtében a járművek szabályosan „összeragadtak”.

Tragédia: az M4-es baleset Kisújszállás térségében történt, órákig tartott a mentés

Fotó: Beküldött / Forrás: Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

M4-es baleset Kisújszállás közelében: sokkoló részletek

A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tájékoztatása szerint az esethez a kisújszállási, valamint a karcagi egységek vonultak ki. A tűzoltók közös erővel, feszítővágó berendezés segítségével három embert emeltek ki az egyik gépjárműből, majd segítették az Országos Mentőszolgálat munkáját. A sérültek mentése mellett a szakemberek megtisztították az úttestet a szennyeződésektől és részt vettek a roncsok eltávolításában is.