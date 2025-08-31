1 órája
Drámai fotók az M4-esen történt balesetről, egy ember meghalt, a sérültekért mentőhelikopterek érkeztek
Szirénák, helikopterek és drámai mentés rázta fel a környéket szombat délután. Az M4-es baleset Kisújszállás mellett több sérülttel és egy halálos áldozattal járt. Mutatjuk a baleset helyszínén készült fotókat.
Mint arról korábban beszámoltunk, szombaton az M4-es baleset Kisújszállás térségében rendkívül súlyos volt. Egy ember életét vesztette többen megsérültek, amikor, az M4-es Kisújszállást elkerülő szakaszán két személyautó és egy kisbusz frontálisan ütközött. A karambol következtében a járművek szabályosan „összeragadtak”.
M4-es baleset Kisújszállás közelében: sokkoló részletek
A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tájékoztatása szerint az esethez a kisújszállási, valamint a karcagi egységek vonultak ki. A tűzoltók közös erővel, feszítővágó berendezés segítségével három embert emeltek ki az egyik gépjárműből, majd segítették az Országos Mentőszolgálat munkáját. A sérültek mentése mellett a szakemberek megtisztították az úttestet a szennyeződésektől és részt vettek a roncsok eltávolításában is.
Kisújszállási baleset helyszíneFotók: Kisújszállási önkormányzati tűzoltók Facebook oldala
A tragikus balesetben egy ember életét vesztette, négyen súlyosan, hárman könnyebben sérültek meg. A mentésben a mentőszolgálat is nagy erőkkel vett részt: két esetkocsi mellett három mentőhelikopter is a helyszínre érkezett.
Az érintett útszakaszt a hatóságok a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták.
