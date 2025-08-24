4 órája
Hatalmas baleset az M4-esen, feszítővágót is be kellett vetni a mentésnél
Szolnok felé igyekezett a sofőr, mikor autójával lesodródott az útról az M4-es gyorsforgalmi úton. Egy mezőre csapódott autójával.
Baleset történt vasárnap délelőtt az M4-es autóúton, a Szolnok felé vezető oldalon. Egy személyautó lesodródott az úttestről a 44-es és 45-ös kilométerszelvény között, Monorierdő közelében, majd a mezőn állt meg – tájékoztatta hírportálunkat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Baleset az M4-esen: a monori tűzoltókat riasztották
A helyszínre riasztották a monori hivatásos tűzoltókat, akik áramtalanították a járművet, és feszítővágó segítségével végezték a műszaki mentést. A beavatkozás idején forgalomkorlátozás is érvényben volt az érintett szakaszon. Az Útinform információi szerint ez időközben feloldották.
Lélegzetvisszafojtva figyelte a környék, milyen szerkezet kezdett előjönni egy garázsból
Felcsaptak a lángok Szolnok belvárosában, a legjobb tűzoltók érkeztek a helyszínre – galériával, videóval