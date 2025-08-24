augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

1 órája

Hatalmas baleset az M4-esen, feszítővágót is be kellett vetni a mentésnél

Szolnok felé igyekezett a sofőr, mikor autójával lesodródott az útról az M4-es gyorsforgalmi úton. Egy mezőre csapódott autójával.

Dobos Zsófia Tünde

Baleset történt vasárnap délelőtt az M4-es autóúton, a Szolnok felé vezető oldalon. Egy személyautó lesodródott az úttestről a 44-es és 45-ös kilométerszelvény között, Monorierdő közelében, majd a mezőn állt meg – tájékoztatta hírportálunkat a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Baleset történt az M4-esen
A baleset Monorierdő közelében történt, az M4-esen
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Baleset az M4-esen: a monori tűzoltókat riasztották

A helyszínre riasztották a monori hivatásos tűzoltókat, akik áramtalanították a járművet, és feszítővágó segítségével végezték a műszaki mentést. A beavatkozás idején forgalomkorlátozás is érvényben volt az érintett szakaszon. Az Útinform információi szerint ez időközben feloldották.

 

