Brutális erejű volt az ütközés, a motor is kiszakadt az autóból az M4-esen történt balesetben – videóval

Címkék#baleset#rendőrség#m4#motor

Súlyos sérülésekkel vitték kórházba azt a 41 éves sofőrt, aki kedden reggel az M4-es autópályánál Abonynál többször megpördült autójával, majd a tetejére borulva az árokba csapódott.

Szoljon.hu

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, súlyos baleset történt kedd reggel az M4-es autópályán Abonynál. Egy 41 éves férfi személyautóval letért az útról, többször megpördült, majd a tetejére borulva az árokba csapódott.  A becsapódás erejétől a jármű motorja is kiszakadt. A sofőrt a tűzoltók feszítővágóval szabadították ki, súlyos koponya- és mellkasi sérülésekkel szállították kórházba, de túlélte a balesetet.

Forrás: TV2 / Tények

A helyszínen több mentőegység dolgozott, az autópálya forgalmát egy időre korlátozni kellett. A baleset pontos okát a rendőrség vizsgálja, de az elsődleges információk szerint a sofőr elveszíthette uralmát a jármű felett. A roncsot csak daruval tudták kiemelni az árokból.

Ugyanezen a napon Orosháza térségében is komoly karambol történt. A balesetben tíz embert kellett kórházba szállítani, közülük többen súlyosan megsérültek. A rendőrség mindkét esetben vizsgálja a körülményeket.

 

