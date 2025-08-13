1 órája
Éles bevetésre indult egy szolnoki helikopter a Balkánra – fontos feladata van az egységnek – galériával
Albánia után újabb határon túli országban teljesítenek szolgálatot a magyar honvédek. Montenegró segítségére siet egy szolnoki helikopter a tomboló erdőtüzekkel szembeni harcban.
Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában – tájékoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter szerdán közleményben az MTI-t.
Szolnoki helikopter indult Montenegróba
Korábban már hírportálunkon is beszámoltunk arról, hogy július végén Albániában és Bulgáriában vetették be a Magyar Honvédség katonáit, és nyújtott segítséget a szárazság és a forróság miatti erdőtüzek oltásában.
Ehhez hasonló módon ezúttal Montenegróban vesz részt a Magyar Honvédség (MH) az erdőtüzek oltásában, melyhez az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egy Airbus H225M helikoptert indított útjára Szolnokról.
A bevetés során a katonák úgynevezett Bambi Bucket vizesballont használnak majd, hogy támogassák a montenegrói hatóságokat a lángok megfékezésében.
Így készült a montenegrói tűzoltásra a MH Kiss József 86. Helikopterdandár katonáiFotók: Dévényi Veronika / MH Kiss József 86. Helikopterdandár hivatalos Facebook-oldala
