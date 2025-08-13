augusztus 13., szerda

Montenegró

1 órája

Éles bevetésre indult egy szolnoki helikopter a Balkánra – fontos feladata van az egységnek – galériával

Címkék#tűzoltás#katonaság#bevetés#Magyar Honvédség

Albánia után újabb határon túli országban teljesítenek szolgálatot a magyar honvédek. Montenegró segítségére siet egy szolnoki helikopter a tomboló erdőtüzekkel szembeni harcban.

Dobos Zsófia Tünde

Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában – tájékoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter szerdán közleményben az MTI-t.

Egy H225M típusú szolnoki helikopter indult Montenegróba
Fotó: Dévényi Veronika / Forrás: MH Kiss József 86. Helikopterdandár fb-oldala

Szolnoki helikopter indult Montenegróba 

Korábban már hírportálunkon is beszámoltunk arról, hogy július végén Albániában és Bulgáriában vetették be a Magyar Honvédség katonáit, és nyújtott segítséget a szárazság és a forróság miatti erdőtüzek oltásában.

Ehhez hasonló módon ezúttal Montenegróban vesz részt a Magyar Honvédség (MH) az erdőtüzek oltásában, melyhez az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egy Airbus H225M helikoptert indított útjára Szolnokról. 

A bevetés során a katonák úgynevezett Bambi Bucket vizesballont használnak majd, hogy támogassák a montenegrói hatóságokat a lángok megfékezésében. 

Így készült a montenegrói tűzoltásra a MH Kiss József 86. Helikopterdandár katonái

Fotók: Dévényi Veronika / MH Kiss József 86. Helikopterdandár hivatalos Facebook-oldala

 

 

