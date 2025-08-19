Akció
36 perce
Mentőhelikopter szállt le a ceglédi belvárosban: sürgős mentésre szorult egy kisgyermek – videóval
Sajtóhírek szerint egy kisgyermek mentéséhez érkezett mentőhelikopter kedden Ceglédre.
Mentőhelikopter szállt le Cegléden a belváros egy szűk telkére a Szolnoki út és a Népkör utca sarkán – számolt be kedden a Dél-Pest Megyei Panoráma. Információnk szerint a közelben szorult sürgős mentésre egy gyermek, aki rosszul lett, és végül a helyi kórházba szállították.
Mentőhelikopter Cegléden: ez történt
Mint írták, a várakozás alatt a pilóta közel megengedte a nézelődő gyerekeknek, hogy bekukkantsanak a helikopterbe, sőt be is szállhattak a gépbe.
A mentőakció részleteiről érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál. Amint választ kapunk, közöljük.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre