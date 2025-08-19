Mentőhelikopter szállt le a ceglédi belvárosban: sürgős mentésre szorult egy kisgyermek – videóval

Mentőhelikopter szállt le Cegléden a belváros egy szűk telkére a Szolnoki út és a Népkör utca sarkán – számolt be kedden a Dél-Pest Megyei Panoráma. Információnk szerint a közelben szorult sürgős mentésre egy gyermek, aki rosszul lett, és végül a helyi kórházba szállították.

Fotó: Facebook.com / Dél-Pest Megyei Panoráma

Mentőhelikopter Cegléden: ez történt

Mint írták, a várakozás alatt a pilóta közel megengedte a nézelődő gyerekeknek, hogy bekukkantsanak a helikopterbe, sőt be is szállhattak a gépbe.

A mentőakció részleteiről érdeklődtünk az Országos Mentőszolgálatnál. Amint választ kapunk, közöljük.