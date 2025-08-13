augusztus 13., szerda

Mindent felemésztettek a lángok

1 órája

Megérkeztek a fotók, ennyi maradt mindössze a Mezőtúron pusztítő tűz után

Mint korábban is megírtuk: hatalmas lángok pusztítottak egy mezőtúri házban. A tűz szinte mindent felemésztett – képeken mutatjuk a keletkezett kárt.

Dobos Zsófia Tünde

Kedd éjjel ékezett Mezőtúrról a riasztás, a bejelentés szerint egy rossz állapotban lévő lakóépületben tűz gyulladt ki – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mindent elemésztett a tűz ebben a mezőtúri lakóházban
Forrás: Mezőtúr HTP

Korábbi cikkünkben írtunk az esetről, melyben a tűz mintegy 30 négyzetméteren pusztított. A károk további felmérése után a katasztrófavédelem munkatársai megállapították jóval nagyobb területet értek el a lángok: 50 négyzetméternyi területet emésztettek fel a lángok.

A hivatalos közlemény szerint, a ház belső tere teljes terjedelmében égett, a tűz a födémszerkezetre is átterjedt, amely az egyik helyiségben be is szakadt. A mezőtúri hivatásos tűzoltók két vízsugárral avatkoztak be, ennek során emberek után kutattak, de senkit nem találtak, majd a tetőhéjazatot bontották meg. 

A lakhatatlanná vált házban két ember élt, ők az éjszakát rokonoknál töltötték, majd az önkormányzat biztosított nekik további elhelyezést.

 

