Milliós kárt okoztak a betörők Tószegen, egy teljes felújításhoz szükséges felszerelést vittek el

Akkumulátor és egyéb dolgok tűntek el Tószegről – tájékoztatták a rendőrséget július 27-én délelőtt. A bejelentő elmondta, hogy előző este egy felújítás alatti tószegi ingatlanba ismeretlenek mentek be, és másfélmillió forint értékben vittek el teherautó-akkumulátorokat, vizesvágót és egy hosszabbítót, valamint megrongálták a kiépített kamerarendszert.

Két abonyi férfi legutóbbi lopásukkal másfél milliós kárt okozott egy tószegi sértettnek. A szolnoki rendőrök többrendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket

Forrás: Police.hu

A rendőrök adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, majd látókörükbe került két abonyi lakos, akiket augusztus 6-án állítottak elő a Szolnoki Rendőrkapitányságra – olvasható a Police.hu-n. Lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, azonban további vagyon elleni bűncselekmények miatt is folyik ellenük eljárás, melyeket a nyomozók egyesítettek. Többrendbeli lopás miatt őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.