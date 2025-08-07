augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

A kamerákat is megrongálták

1 órája

Milliós kárt okoztak a betörők Tószegen, egy teljes felújításhoz szükséges felszerelést vittek el

Címkék#lopás#betörés#rendőrség

Egy felújítás alatt álló tószegi ingatlanból másfél millió forint értékben tűntek el értékek, köztük teherautó-akkumulátorok és egy ipari vizesvágó.

Parzsol Krisztina

Akkumulátor és egyéb dolgok tűntek el Tószegről – tájékoztatták a rendőrséget július 27-én délelőtt. A bejelentő elmondta, hogy előző este egy felújítás alatti tószegi ingatlanba ismeretlenek mentek be, és másfélmillió forint értékben vittek el teherautó-akkumulátorokat, vizesvágót és egy hosszabbítót, valamint megrongálták a kiépített kamerarendszert. 

Két abonyi férfi legutóbbi lopásukkal másfél milliós kárt okozott egy tószegi sértettnek. A szolnoki rendőrök többrendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket
Forrás:  Police.hu

A rendőrök adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, majd látókörükbe került két abonyi lakos, akiket augusztus 6-án állítottak elő a Szolnoki Rendőrkapitányságra – olvasható a Police.hu-n. Lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, azonban további vagyon elleni bűncselekmények miatt is folyik ellenük eljárás, melyeket a nyomozók egyesítettek. Többrendbeli lopás miatt őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

 

