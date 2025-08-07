1 órája
Milliós kárt okoztak a betörők Tószegen, egy teljes felújításhoz szükséges felszerelést vittek el
Egy felújítás alatt álló tószegi ingatlanból másfél millió forint értékben tűntek el értékek, köztük teherautó-akkumulátorok és egy ipari vizesvágó.
Akkumulátor és egyéb dolgok tűntek el Tószegről – tájékoztatták a rendőrséget július 27-én délelőtt. A bejelentő elmondta, hogy előző este egy felújítás alatti tószegi ingatlanba ismeretlenek mentek be, és másfélmillió forint értékben vittek el teherautó-akkumulátorokat, vizesvágót és egy hosszabbítót, valamint megrongálták a kiépített kamerarendszert.
A rendőrök adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, majd látókörükbe került két abonyi lakos, akiket augusztus 6-án állítottak elő a Szolnoki Rendőrkapitányságra – olvasható a Police.hu-n. Lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket, azonban további vagyon elleni bűncselekmények miatt is folyik ellenük eljárás, melyeket a nyomozók egyesítettek. Többrendbeli lopás miatt őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.