augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez volt a módszer

1 órája

Sokan jelentkeztek a hirdetésre, ami a Jászság legnagyobb csalása volt

Címkék#Szolnoki Járásbíróság#hírdetés#Szolnoki Járási Ügyészség#mobilház

Hamis hirdetésekkel csaltak ki csaknem kilencmillió forintot a gyanútlan vásárlóktól. A pénzmosással vádolt jászsági férfit letartóztatták.

Szoljon.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint letartóztattak egy 57 éves jászsági férfit, akit üzletszerűen, jelentős értékre elkövetett pénzmosással gyanúsítanak. Sok más mellett mobilházakkal vágott át embereket – íme, a részletek!

mobilházakkal vágott át embereket egy jászsági férfi
Olcsó mobilház egy kis bökkenővel – részlet a csaló hirdetésből
Forrás: Ügyészség

Mobilházak, traktorok: mind kamu volt

A férfi és társa 2024 nyarán kezdett el hamis internetes hirdetéseket feladni, többek között mobilházakat, fűnyíró traktorokat és más nagyobb értékű termékeket kínáltak eladásra, valós cégek és magánszemélyek nevével visszaélve. Az érdeklődőknek előleget vagy teljes vételárat kellett átutalniuk, cserébe azonban soha nem kapták meg az ígért terméket...

Az ügyészség szerint a csalássorozat öt hónap alatt 12 sértettet érintett, akiktől összesen 8 millió 930 ezer forintot csaltak ki. A pénzeket a jászsági férfi által nyitott, illetve másokkal nyittatott bankszámlákra utalták, majd továbbforgatták.

Elrendelték a férfi letartóztatását

A gyanúsított büntetett előéletű, és jelenleg is van folyamatban ellene büntetőeljárás. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, mivel tartani lehetett attól, hogy elrejtőzne, befolyásolná a tanúkat vagy újabb bűncselekményt követne el. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi előzetes letartóztatását el is rendelte.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu