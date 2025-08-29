1 órája
Sokan jelentkeztek a hirdetésre, ami a Jászság legnagyobb csalása volt
Hamis hirdetésekkel csaltak ki csaknem kilencmillió forintot a gyanútlan vásárlóktól. A pénzmosással vádolt jászsági férfit letartóztatták.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint letartóztattak egy 57 éves jászsági férfit, akit üzletszerűen, jelentős értékre elkövetett pénzmosással gyanúsítanak. Sok más mellett mobilházakkal vágott át embereket – íme, a részletek!
Mobilházak, traktorok: mind kamu volt
A férfi és társa 2024 nyarán kezdett el hamis internetes hirdetéseket feladni, többek között mobilházakat, fűnyíró traktorokat és más nagyobb értékű termékeket kínáltak eladásra, valós cégek és magánszemélyek nevével visszaélve. Az érdeklődőknek előleget vagy teljes vételárat kellett átutalniuk, cserébe azonban soha nem kapták meg az ígért terméket...
Az ügyészség szerint a csalássorozat öt hónap alatt 12 sértettet érintett, akiktől összesen 8 millió 930 ezer forintot csaltak ki. A pénzeket a jászsági férfi által nyitott, illetve másokkal nyittatott bankszámlákra utalták, majd továbbforgatták.
Elrendelték a férfi letartóztatását
A gyanúsított büntetett előéletű, és jelenleg is van folyamatban ellene büntetőeljárás. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, mivel tartani lehetett attól, hogy elrejtőzne, befolyásolná a tanúkat vagy újabb bűncselekményt követne el. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi előzetes letartóztatását el is rendelte.
Mit keres egy sötét macska a falon? Hihetetlen, hogy milyen csodákat rejt most a művelődési ház tere – galériával