Sokan jelentkeztek a hirdetésre, ami a Jászság legnagyobb csalása volt

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint letartóztattak egy 57 éves jászsági férfit, akit üzletszerűen, jelentős értékre elkövetett pénzmosással gyanúsítanak. Sok más mellett mobilházakkal vágott át embereket – íme, a részletek!

Olcsó mobilház egy kis bökkenővel – részlet a csaló hirdetésből

Forrás: Ügyészség

Mobilházak, traktorok: mind kamu volt

A férfi és társa 2024 nyarán kezdett el hamis internetes hirdetéseket feladni, többek között mobilházakat, fűnyíró traktorokat és más nagyobb értékű termékeket kínáltak eladásra, valós cégek és magánszemélyek nevével visszaélve. Az érdeklődőknek előleget vagy teljes vételárat kellett átutalniuk, cserébe azonban soha nem kapták meg az ígért terméket...

Az ügyészség szerint a csalássorozat öt hónap alatt 12 sértettet érintett, akiktől összesen 8 millió 930 ezer forintot csaltak ki. A pénzeket a jászsági férfi által nyitott, illetve másokkal nyittatott bankszámlákra utalták, majd továbbforgatták.

Elrendelték a férfi letartóztatását

A gyanúsított büntetett előéletű, és jelenleg is van folyamatban ellene büntetőeljárás. Az ügyészség indítványozta a letartóztatását, mivel tartani lehetett attól, hogy elrejtőzne, befolyásolná a tanúkat vagy újabb bűncselekményt követne el. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a férfi előzetes letartóztatását el is rendelte.