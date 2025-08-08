augusztus 8., péntek

Mezőtúri tűzoltó is csapattag volt

1 órája

Hullámok között vizsgáztak – komoly kihívás várt a magyar vízimentőkre – galériával

Címkék#nemzetközi szintű#HUNOR Mentőrszervezet#tanfolyam#vízimentés#vízimentő#Magyar Honvédség

Nemzetközi szinten is elismert képesítéssel tértek haza a magyar csapatok. A nemzetközi vízimentő tanfolyamon a legmagasabb szintű mentési technikákat és biztonsági protokollokat sajátították el egy hónapon át.

Dobos Zsófia Tünde

Egy hónapja vette kezdetét, és augusztus 6-án lezárult szerdán a nemzetközi vízimentő tanfolyam,  melyről szép sikerekkel tértek haza a magyar csapatok.

Nemzetközi vízimentő tanfolyamon vettek részt a magyarok
A nemzetközi vízimentő tanfolyamon Papp János tű. százados, a mezőtúri hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese is részt vett
Fotó: BM OKF HUNOR

Nemzetközi vízimentő tanfolyamon adtak számot tudásukról a magyar csapatok

A nemzetközi tanfolyamon a HUNOR Mentőszervezet hatfős csapata, valamint a Magyar Honvédség három tagja vett részt, akiket egy szigorú kiválasztási folyamat során válogattak ki – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A képzés célja az volt, hogy a résztvevők a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség vizsgabiztosa előtt nemzetközileg is elismert vízimentői minősítést szerezzenek, ezzel tovább erősítve a katasztrófahelyzetekben alkalmazható mentési készségeiket. A képzést elvégzők között találjuk Papp János tű. századost, a mezőtúri hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesét is.

Nemzetközi vízimentő tanfolyamon a magyarok

Fotók: BM OKF HUNOR

A HUNOR mentőszervezetből egy többlépcsős kiválasztási folyamat eredményeként hatan vettek részt a tanfolyamon. A képzés során elsajátították a nemzetközi vízimentési normákat, amelyek biztosítják a magas szintű szakmai felkészültséget és a beavatkozások hatékony, biztonságos végrehajtását.

A vizsga a vízimentés komplexitását tükrözte: a résztvevők öt fő témakörben – vízből mentés, egészségügyi és hajózási ismeretek, rádiózás és meteorológia – adtak számot elméleti tudásukról. A tanfolyam gyakorlati részében különböző mentéstechnikai eljárásokat és az ehhez szükséges úszástudásukat kellett bemutatniuk a vizsgázóknak.

A képzés különös hangsúlyt fektetett a saját biztonságot garantáló mentési szabályokra, és azokra a protokollokra, amelyek a mentendő személyek életben tartása és biztonságos kiemelése szempontjából elengedhetetlenek. Az így megszerzett ismeretek lehetővé teszik, hogy a résztvevők a jövőben még hatékonyabban, speciális tudással felvértezve vegyenek részt a vízkárokkal kapcsolatos beavatkozásokban akár belföldön, akár nemzetközi együttműködések során.

 

