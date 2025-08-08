Hullámok között vizsgáztak – komoly kihívás várt a magyar vízimentőkre – galériával

Egy hónapja vette kezdetét, és augusztus 6-án lezárult szerdán a nemzetközi vízimentő tanfolyam, melyről szép sikerekkel tértek haza a magyar csapatok.

A nemzetközi vízimentő tanfolyamon Papp János tű. százados, a mezőtúri hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese is részt vett

Nemzetközi vízimentő tanfolyamon adtak számot tudásukról a magyar csapatok

A nemzetközi tanfolyamon a HUNOR Mentőszervezet hatfős csapata, valamint a Magyar Honvédség három tagja vett részt, akiket egy szigorú kiválasztási folyamat során válogattak ki – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A képzés célja az volt, hogy a résztvevők a Magyar Élet- és Vízimentő Szakszövetség vizsgabiztosa előtt nemzetközileg is elismert vízimentői minősítést szerezzenek, ezzel tovább erősítve a katasztrófahelyzetekben alkalmazható mentési készségeiket. A képzést elvégzők között találjuk Papp János tű. századost, a mezőtúri hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettesét is.