2 órája
Nőnek öltözve szerepel a körözési fotón a díler, nagy erőkkel keresik
A rendőrség a lakosság segítségét kéri, férfiként is feltűnhet a bűnöző.
A rendőrség kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt keresi a 28 éves bajai Kolompár Zoltánt. Eddig nincs semmi különös a történetben.
A Baon.hu-nak azonban feltűnt, hogy a férfi körözési fotóján női ruhában, sminkben szerepel. Úgy tűnik, hogy bevált a körözött bűnöző álcája, ugyanis már több, mint másfél éve bujkál a rendőrök elől.
A különös ügy részleteit, valamint Kolompár Zoltán fotóját a Baon.hu hírportálra látogatva tekintheti meg.
