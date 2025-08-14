Nőnek öltözve szerepel a körözési fotón a díler, nagy erőkkel keresik

A rendőrség kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt keresi a 28 éves bajai Kolompár Zoltánt. Eddig nincs semmi különös a történetben.

A Baon.hu-nak azonban feltűnt, hogy a férfi körözési fotóján női ruhában, sminkben szerepel. Úgy tűnik, hogy bevált a körözött bűnöző álcája, ugyanis már több, mint másfél éve bujkál a rendőrök elől.

