Különös eset

1 órája

Nőnek öltözve szerepel a körözési fotón a díler, nagy erőkkel keresik

A rendőrség a lakosság segítségét kéri, férfiként is feltűnhet a bűnöző.

A rendőrség több járművel érkezett az említett utcába

Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Fotó: Szokolai Attila

A rendőrség kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt keresi a 28 éves bajai Kolompár Zoltánt. Eddig nincs semmi különös a történetben.

A Baon.hu-nak azonban feltűnt, hogy a férfi körözési fotóján női ruhában, sminkben szerepel. Úgy tűnik, hogy bevált a körözött bűnöző álcája, ugyanis már több, mint másfél éve bujkál a rendőrök elől.

A különös ügy részleteit, valamint Kolompár Zoltán fotóját a Baon.hu hírportálra látogatva tekintheti meg.

 

