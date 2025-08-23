augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összehangolt akció

2 órája

Rengeteg rendőrt riasztottak, amikor kiderült, kinek a házához vezette a járőrt a rendőrkutya

Címkék#kutya#Gizmó#nyomozás#rendőrség

Gizmó, a szolgálati kutya egészen az elkövető otthonáig vezette az abádszalóki rendőröket, akik mosonmagyaróvári kollégáik segítségével lopás miatt elfogtak egy 46 éves férfit.

Kedves Katalin

Akár egy krimifilmben is történhetett volna, de ez bizony a valóság, Abádszalókon Gizmó, a szolgálati kutya vezette el a rendőröket a lopásokkal gyanúsított abádszalóki férfi otthonáig. A történet augusztus 10-én indult, amikor egy abádszalóki nyaraló udvaráról italok és egy rádió tűnt el. Pár nappal később újabb ingatlanból pénz, táskák és egy mobiltelefon került illetéktelen kezekbe, a kár összességében meghaladta a 200 ezer forintot – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ő itt Gizmó, a szolgálati kutya, aki orra után menve egyenesen a tolvaj házáig vezette a rendőröket. Igazi négylábú hős
Forrás:  Police.hu

A nyomozók azonban nem adták fel, bevetették Gizmót, a négylábú nyomkövetőt, aki olyan biztosan szimatolt, hogy egyenesen az elkövető házához vezette a járőrt. A tolvaj azonban már nyúlcipőt húzott, és mire a rendőrök megérkeztek, hűlt helyét találták. A történet itt azonban nem ért véget. A rendőrök összefogtak győri és mosonmagyaróvári kollégáikkal, és a kitartó munka végül sikerre vezetett. A férfit a mosonmagyaróvári vasútállomáson fogták el. Mint kiderült, nemrég szabadult korábbi vagyon elleni bűncselekmény miatt kiszabott letartóztatásából.

A rendőrök munkája ismét eredményes volt, az elkövetőt kézre kerítették
Forrás:  Police.hu

Most azonban nem úszta meg, két rendbeli lopással gyanúsították meg, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte újabb letartóztatását. A legnagyobb elismerés mégis Gizmónak jár, aki ismét bebizonyította, milyen értékes társa a rendőrségnek. Egy biztos: a négylábú nyomozó előtt semmi sem marad titokban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu