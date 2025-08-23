Rengeteg rendőrt riasztottak, amikor kiderült, kinek a házához vezette a járőrt a rendőrkutya

Akár egy krimifilmben is történhetett volna, de ez bizony a valóság, Abádszalókon Gizmó, a szolgálati kutya vezette el a rendőröket a lopásokkal gyanúsított abádszalóki férfi otthonáig. A történet augusztus 10-én indult, amikor egy abádszalóki nyaraló udvaráról italok és egy rádió tűnt el. Pár nappal később újabb ingatlanból pénz, táskák és egy mobiltelefon került illetéktelen kezekbe, a kár összességében meghaladta a 200 ezer forintot – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ő itt Gizmó, a szolgálati kutya, aki orra után menve egyenesen a tolvaj házáig vezette a rendőröket. Igazi négylábú hős

Forrás: Police.hu

A nyomozók azonban nem adták fel, bevetették Gizmót, a négylábú nyomkövetőt, aki olyan biztosan szimatolt, hogy egyenesen az elkövető házához vezette a járőrt. A tolvaj azonban már nyúlcipőt húzott, és mire a rendőrök megérkeztek, hűlt helyét találták. A történet itt azonban nem ért véget. A rendőrök összefogtak győri és mosonmagyaróvári kollégáikkal, és a kitartó munka végül sikerre vezetett. A férfit a mosonmagyaróvári vasútállomáson fogták el. Mint kiderült, nemrég szabadult korábbi vagyon elleni bűncselekmény miatt kiszabott letartóztatásából.

A rendőrök munkája ismét eredményes volt, az elkövetőt kézre kerítették

Forrás: Police.hu

Most azonban nem úszta meg, két rendbeli lopással gyanúsították meg, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte újabb letartóztatását. A legnagyobb elismerés mégis Gizmónak jár, aki ismét bebizonyította, milyen értékes társa a rendőrségnek. Egy biztos: a négylábú nyomozó előtt semmi sem marad titokban.