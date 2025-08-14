Téglával verte agyon idős szomszédját egy tinédzser – megrázó részleteket közöltek az öcsödi gyilkosságról

Minősített emberölés bűntette miatt emelt vádat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő, 17 éves tiszazugi fiatal ellen, aki kábítószerre akart pénzt szerezni, ezért agyonverte idős szomszédját – tájékoztatta hírportálunkat a dr. Pásztor-Jordán Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. Mutatjuk, miért és hogyan történt az öcsödi gyilkosság.

Egy téglarakás a meggyilkolt 86 éves férfi udvarán. Az öcsödi gyilkosság során használt egyik eszköz is innen került ki

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség/Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Öcsödi gyilkosság: kiderült, miért gyilkolhatott a fiatal fiú

Korábban hírportálunkon is beszámoltunk a megrázó esetről, mely 2024. augusztus végén, Öcsödön történt. A vádiratból kiderül, miért gyilkolhatott a tiszazugi fiatal, aki 10 éves testvérével megjelent egyik, 86 éves szomszédjuk házánál. Az idős férfi behívta két fiút.

A vádirat szerint az akkor még csak 16 éves fiú meglátta a szomszédja ingének felső zsebében lévő készpénzt, és elhatározta, hogy azt minden áron megszerzi. Ezért a fiatalkorú elkövető a 86 éves sértettet előbb egyszer ököllel, majd egy ott talált fém vájlinggal több alkalommal, nagy erővel a fején megütötte. A bántalmazás ellenére a megtámadott férfi állva maradt, ezért a 16 éves fiú kiszaladt az udvarra, magához vett az épület mellől egy téglát.

Megpróbált menekülni, de tovább ütötte egy téglával

Az idős férfi ez idő alatt megpróbálta becsukni az ajtót, azonban az elkövető az ajtót berúgta, és tovább ütlegelte a kezében lévő téglával.

Az elkövető akkor se hagyta abba a sértett bántalmazását, mikor az már földre került – az épületben talált eszközökkel folytatta erőszakos cselekményét, majd a már padlón fekvő sértett zsebéből kivette a pénzt.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a zsákmány megszerzését követően a testvérek távoztak a helyszínről.

Az elvett pénzből a 16 éves elkövető kábítószert vásárolt, melyet el is fogyasztott.

Vádemelés: aligha úszhatja meg a szabadságvesztést a fiú

A bántalmazás olyan súlyosnak bizonyult, hogy az idős úr életét az azonnali, szakszerű orvosi ellátás sem menthette volna meg, így tragikus módon a helyszínen életét vesztette. Az eset megrázta a helyieket, akik – hírportálunk beszámolója szerint – összefogva emlékeztek meg az áldozatról.