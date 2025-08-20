55 perce
A szolnoki tolvajok nem sejtették, hogy őket is figyelik – a végső pillanatban fedték fel kilétüket
Titkos felvétel készült a tiltott módon zsákmányoló társaságról. Épp végeztek piszkos munkájukkal, mikor valakik odaléptek az orvhalászokhoz.
Három fickó áll a parton, kettő előttük térdepel és vízben matat. Orvhalászok, akik a bő zsákmány reményében settenkedtek a vízpartra. Azt viszont nem sejtették, hogy amíg ők a vizet kémlelik, őket is figyelik a távolból.
Lebuktak a szolnoki orvhalászok
Ténykedésüket ugyanis a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége drónjának felvételein láthattuk. A vasárnapi esetről készült videót hétfőn hozta nyilvánosságra a szövetség. Abban látszik, hogy mint egy akciófilmben, úgy érik tetten a haltolvaj társaságot. Amíg a rapsicok a vízben ügyködnek, a szövetség halőrei a háttérben kommentálják a történteket:
Szolnok, cukorgyári derítő. Most húzzák kifelé a nyakzóhálót. Több hal is vergődik benne
– hangzik a felvételen. A bő egy perces videó végén a csapat partra húzta a tiltott módszerrel ejtett zsákmányt.
Innen már csak pillanatokra lehettek a tettenéréstől. Mint a szövetség utóbb közölte, halőreik a drón segítségével végig figyelték a csapatot, majd a háló kiszedése után intézkedés alá vonták őket. A társaság tizenöt kárászt és két pontyot fogott ki így. Előbbi halfajból több mint négy és fél, utóbbiból közel két kilogrammot zsákmányolt szabályellenesen. A halőrök a bűncselekmény elkövetőit a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen tartották.
Tiszaburán több eset is történt
Egy hatalmas varsát találtak a Tiszában júniusban, amelyet egy vízbe dőlt, vékony fához rögzítettek. Az eszköz mérete elérte a három métert, ám szerencsére nem volt benne hal. Az egyik halőr a túlpartra mutatva jelezte: „Ott van a gazdája.” A helyszínen tartózkodó személyek gyakran figyelik az elhelyezett csapdákat, nehogy valaki más emelje ki belőlük a zsákmányt, vagy vigye el magát az eszközt. Mint kiderült azonban, a lebuktatás ilyen esetekben szinte lehetetlen: a parton való tartózkodás önmagában ugyanis nem minősül bűncselekménynek, így bizonyíték híján eljárás sem indulhat.
A halőrök is meghökkentek attól, amit láttak
– Ekkorát még nem is találtunk! Hatalmas! – állapította meg a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége egyik halőre még május végén, Tiszaburánál. A szakember egyik társával épp a folyót szelte, amikor valami nagyon oda nem illőt találtak a Tiszában. A halőrök egy gigantikus illegális varsát húztak be ladikjukba. Úgy saccolták, a varsa legnagyobb gyűrűjének átmérője akár négy méter is lehet. Szerencsére halat nem találtak benne.
Keszegek estek csapdába
Egy halakat elveszejtő eszközt találtak a halőörök még tavaly októberben Tiszaburánál. Szerencsére még időben, mivel érkezésükig mindössze néhány keszeg esett csapdába, azokat is vissza tudták dobni a vízbe. Az illegális varsát elszállították.
