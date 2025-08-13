augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elhúzódó ügy

26 perce

A fejsze és a bozótvágó nem volt hatásos, végül egy zseblámpával ütötte le idős áldozatát a férfi

Címkék#rablás#Szolnok Járási Ügyészség#indítványozás#fenyegetőzés#letartóztatás

A Szolnoki Járási Ügyészség minősített rablás bűntette és lopás miatt emelt vádat egy jelenleg is letartóztatásban lévő, tiszapüspöki férfi ellen.

Dobos Zsófia Tünde

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki még januárban bement egy 73 éves, betegsége miatt mozgásában korlátozott férfi házába, majd először baltával, aztán bozótvágóval fenyegette, végül megütötte és a házában talált pénzt magával vitte – közölte dr. Pásztor-Jordán Ildikó helyettes sajtószóvivő.

A rabló a bántalmazáshoz a képen látható elemlámpát használta
Fotó: A mellékelt képet az ügyben eljáró nyomozóhatóság készítette a nyomozás során 
Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség

Az esetről hírportálunk is beszámolt, akkor még a Szolnoki Járási Ügyészség minősített rablás bűntette és lopás miatt indítványozta a 36 éves tiszapüspöki férfi letartóztatását. A támadó így a mai napig letartóztatásban van.

Pénzt akart, bozótvágóval fenyegetőzött

A Szolnoki Járási Ügyészség szerint, a vádban szereplő férfi 2025. januárjában egy délután, erősen ittasan megjelent egy tiszapüspöki ingatlannál, majd a lakattal bezárt ajtót berúgta. A házban magához vett egy fejszét, azzal az ott lakó férfihez lépett, a fejszét több alkalommal a sértett közvetlen közelében lévő bútorzatba vágta, közben hangosan kiabálva fenyegetőzött, hogy a 73 éves férfit megöli, ha nem adja oda neki a készpénzét.

A tulajdonos azonban nem ijedt meg a fenyegetéstől és a konyhába ment, ahova követte a hívatlan vendég és egy, ott talált bozótvágó késsel megint a 73 éves férfi felé hadonászott, azt kiabálva, hogy levágja a fejét, miközben tovább követelte a pénzt. Mivel fenyegetésének ezúttam sem lett eredménye, a rabló egy zseblámpával megütötte az idős férfi fejét, és egy ismeretlen tárggyal a hátát. A megtámadott férfinek 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az elkövető ezt követően átkutatta az idős férfi lakását, ahol 130 ezer forintot és néhány doboz cigarettát talált, amellyel együtt gyorsan távozott is a házból.

Mint a közleményből kiderült, a férfi 2024. decemberében, ugyancsak Tiszapüspökiben egy lakóházból is lopott, akkor egy kerékpárt lovasított meg.

Índíványt tett az ügyészség

Az ügyészség a letartóztatás fenntartása mellett, szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a rablóval szemben. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság hoz majd döntést.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu