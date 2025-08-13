A fejsze és a bozótvágó nem volt hatásos, végül egy zseblámpával ütötte le idős áldozatát a férfi

A Szolnoki Járási Ügyészség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki még januárban bement egy 73 éves, betegsége miatt mozgásában korlátozott férfi házába, majd először baltával, aztán bozótvágóval fenyegette, végül megütötte és a házában talált pénzt magával vitte – közölte dr. Pásztor-Jordán Ildikó helyettes sajtószóvivő.

A rabló a bántalmazáshoz a képen látható elemlámpát használta

Fotó: A mellékelt képet az ügyben eljáró nyomozóhatóság készítette a nyomozás során

Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség

Az esetről hírportálunk is beszámolt, akkor még a Szolnoki Járási Ügyészség minősített rablás bűntette és lopás miatt indítványozta a 36 éves tiszapüspöki férfi letartóztatását. A támadó így a mai napig letartóztatásban van.

Pénzt akart, bozótvágóval fenyegetőzött

A Szolnoki Járási Ügyészség szerint, a vádban szereplő férfi 2025. januárjában egy délután, erősen ittasan megjelent egy tiszapüspöki ingatlannál, majd a lakattal bezárt ajtót berúgta. A házban magához vett egy fejszét, azzal az ott lakó férfihez lépett, a fejszét több alkalommal a sértett közvetlen közelében lévő bútorzatba vágta, közben hangosan kiabálva fenyegetőzött, hogy a 73 éves férfit megöli, ha nem adja oda neki a készpénzét.

A tulajdonos azonban nem ijedt meg a fenyegetéstől és a konyhába ment, ahova követte a hívatlan vendég és egy, ott talált bozótvágó késsel megint a 73 éves férfi felé hadonászott, azt kiabálva, hogy levágja a fejét, miközben tovább követelte a pénzt. Mivel fenyegetésének ezúttam sem lett eredménye, a rabló egy zseblámpával megütötte az idős férfi fejét, és egy ismeretlen tárggyal a hátát. A megtámadott férfinek 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az elkövető ezt követően átkutatta az idős férfi lakását, ahol 130 ezer forintot és néhány doboz cigarettát talált, amellyel együtt gyorsan távozott is a házból.

Mint a közleményből kiderült, a férfi 2024. decemberében, ugyancsak Tiszapüspökiben egy lakóházból is lopott, akkor egy kerékpárt lovasított meg.

Índíványt tett az ügyészség

Az ügyészség a letartóztatás fenntartása mellett, szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a rablóval szemben. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság hoz majd döntést.