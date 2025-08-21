augusztus 21., csütörtök

Kenderes

1 órája

Kétezer forintért fenyegette meg halálosan áldozatát, aki könyörgött, mert különben éhen halt volna

Már ennivalóra sem maradt pénze annak a kenderesi férfinak, akitől egy helybéli támadó rabolta el az utolsó kétezer forintját. Az elkövető veréssel és halálos fenyegetéssel kényszerítette ki a pénzt, majd elzavarta az áldozatot.

Egy 28 éves férfi 2025. augusztus 16-án, Kenderesen sétált egy ismerősével, amikor meglátott egy helyi férfit, kezében 2.000 forinttal. Az elkövető a pénz átadására szólította fel a sértettet, aki azonban arra hivatkozva, hogy a nála lévő pénz ennivalóra kell, mert különben nincs mit enniük, megtagadta ezt.

A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a 28 éves férfi nem hagyta annyiban az elutasítást és veréssel, továbbá a sértett megölésével fenyegette a helyi férfit. Azért, hogy kijelentéseinek nyomatékot szerezzen, odalépett a sértetthez, megragadta a csuklóját és kicsavarta kezéből a pénzt. A helyi férfi kérlelte az elkövetőt, hogy adja vissza a kétezer forintját, azonban a rabló ismét erőszak kifejtésével fenyegette és elzavarta a helyszínről a megrémült sértettet. 

A Karcagi Járási Ügyészség indítványozta a felfüggesztett szabadságvesztés és büntetőeljárás hatálya alatt álló férfi letartóztatását. A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a letartóztatást.

 

