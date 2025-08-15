augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Azonnal el is költötte

2 órája

Egyből a kocsmába ment az a férfi, aki kitépte idős áldozata ruhájából annak pénzét

Címkék#rablás#idős férfi#elfogás

Egy idős, gyenge fizikumú férfi lett célpontja annak a kunsági támadónak, aki a főtéren szóba elegyedve előbb pénzt kért, majd erőszakkal elvette azt.

Szoljon.hu

A kunsági férfi idén augusztus 9-én délelőtt a település főterén várakozó sértett mellé szegődött és beszélgetésbe elegyedett vele. Az elkövető rávette a férfit, hogy kísérje el őt egy darabon, majd pénzt kért tőle egy kis frissítőre, azonban a sértett elhárította a kérést.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a helyi férfi nem hagyta annyiban a dolgot, megragadta az idős, gyenge fizikumú férfi ingjét és magához rántotta. Ezt követően az ing zsebét egy erős mozdulattal feltépte és az abban lévő 20 ezer forintot elvette a támadástól megriadt férfitől, majd távozott a helyszínről. A rabló útja egyenesen a közeli kocsmába vezetett, ahol a zsákmánya nagyobb részét el is költötte.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a büntetett előéletű és jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló férfi letartóztatását elrendelte.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu