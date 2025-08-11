Esélye sem volt az idős áldozatnak: kiderült, mire kellett annyira a pénz a rablónak

Augusztus 9-én délelőtt a buszmegállóban találkozott egy szépkorú kunmadarasi férfi és egy másik, 40 éves helybéli. A két férfi egy ideig együtt gyalogolt, majd a Kunhegyesi úton a fiatalabb pénzt kért kísérőjétől – italra kellett neki. Amikor az idős úr ezt visszautasította, a támadó megfenyegette, megragadta áldozata ingét, magához rántotta, majd az ingzsebből kivett 20 ezer forintot, és elhagyta a helyszínt.

Rövid időn belül elfogták a gyanúsítottat

Forrás: Police.hu

A bejelentést követően a rendőrök alig másfél órán belül elfogták a gyanúsítottat, akinél 8265 forintot találtak, azt lefoglalták. A férfit rablás bűntett gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását.