1 órája
Esélye sem volt az idős áldozatnak: kiderült, mire kellett annyira a pénz a rablónak
Erőszakkal vette el a pénzt egy helyi lakos egy idős férfitól Kunmadarasan, de rövid időn belül elfogták.
Augusztus 9-én délelőtt a buszmegállóban találkozott egy szépkorú kunmadarasi férfi és egy másik, 40 éves helybéli. A két férfi egy ideig együtt gyalogolt, majd a Kunhegyesi úton a fiatalabb pénzt kért kísérőjétől – italra kellett neki. Amikor az idős úr ezt visszautasította, a támadó megfenyegette, megragadta áldozata ingét, magához rántotta, majd az ingzsebből kivett 20 ezer forintot, és elhagyta a helyszínt.
A bejelentést követően a rendőrök alig másfél órán belül elfogták a gyanúsítottat, akinél 8265 forintot találtak, azt lefoglalták. A férfit rablás bűntett gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és indítványozták letartóztatását.
