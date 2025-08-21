Női táskákkal megpakolva ugrott ki áldozata ablakán a többszörösen büntetett férfi

Egy 31 éves férfi hajnalban, biciklivel érkezett a mezőtúri házhoz, nagyjából 5 óra körül. A korai órában a 78 éves házigazda az udvaron tartózkodott, míg felesége aludt a hálószobában. Az elkövető megszólította az idős férfit, és vizet kért tőle, így elterelve a figyelmét. Amíg a házigazda bement, a támadó a nyitott utcafronti ablakon keresztül bemászott, majd észrevette, hogy egy másik szobában két női táska van. Ezeket magához vette, majd gyorsan elmenekült a helyszínről.

Ebbe a családi házba ugrott be az elkövető

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Az egyik táskában volt a 79 éves nő pénztárcája, amelyben 1.000 forint, valamint a személyes iratai és a bankkártyája volt. A nyomozók a készpénz kivételével néhány órán belül megtalálták az ellopott értékeket – tájékoztatott a Szolnoki Járási Ügyészség.

A Mezőtúri Járási Ügyészség a bűncselekmény kisebb súlya ellenére is kezdeményezte a férfi letartóztatását, mivel többszörösen büntetett előéletű, több folyamatban lévő büntetőeljárás érinti, és jelenleg is nem jogerős szabadságvesztés hatálya alatt áll. Ráadásul mindössze alig két hónapja szűnt meg előző letartóztatása, amelyet szintén lopás miatt rendeltek el. Mindezek alapján fennáll a veszélye annak, hogy újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a letartóztatást, amit a bűnöző férfi is tudomásul vett.