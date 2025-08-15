2 órája
Lezárult az országos razzia, lesújtó számokat közölt a rendőrség
Sebesség ellenőrzést tartott a rendőrség augusztus első hetében. Az akció során csak vármegyénkben több mint ötszáz gyorshajtót mértek be.
Augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén fokozott sebesség ellenőrzést tartottak a rendőrök – a ROADPOL által szervezett nemzetközi akcióhoz hazánk is csatlakozott.
A rendőrség közlése szerint vármegyénkben az egyhetes művelet során összesen 557 gyorshajtót mértek be. A hatóság hangsúlyozza: a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb szabályszegés, amely számos közúti balesethez vezet.
A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy ne csak az ellenőrzések idején, hanem az év minden napján tartsák be a sebességhatárokat, és vezessenek körültekintően, figyelemmel mások biztonságára.
