Lezárult az országos razzia, lesújtó számokat közölt a rendőrség

Augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén fokozott sebesség ellenőrzést tartottak a rendőrök – a ROADPOL által szervezett nemzetközi akcióhoz hazánk is csatlakozott.

Fotó: Bencsik Ádam / Forrás: MW Archív

A rendőrség közlése szerint vármegyénkben az egyhetes művelet során összesen 557 gyorshajtót mértek be. A hatóság hangsúlyozza: a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb szabályszegés, amely számos közúti balesethez vezet.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy ne csak az ellenőrzések idején, hanem az év minden napján tartsák be a sebességhatárokat, és vezessenek körültekintően, figyelemmel mások biztonságára.