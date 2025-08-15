augusztus 15., péntek

Legveszélyesebb szabályszegés

Lezárult az országos razzia, lesújtó számokat közölt a rendőrség

Címkék#rendőrség#gyorshajtás#ROADPOL#razzia

Sebesség ellenőrzést tartott a rendőrség augusztus első hetében. Az akció során csak vármegyénkben több mint ötszáz gyorshajtót mértek be.

Parzsol Krisztina

Augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén fokozott sebesség ellenőrzést tartottak a rendőrök – a ROADPOL  által szervezett nemzetközi akcióhoz hazánk is csatlakozott.

BA-6131
Fotó: Bencsik Ádam / Forrás: MW Archív

A rendőrség közlése szerint vármegyénkben az egyhetes művelet során összesen 557 gyorshajtót mértek be. A hatóság hangsúlyozza: a gyorshajtás továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb szabályszegés, amely számos közúti balesethez vezet.

A rendőrség arra kéri a járművezetőket, hogy ne csak az ellenőrzések idején, hanem az év minden napján tartsák be a sebességhatárokat, és vezessenek körültekintően, figyelemmel mások biztonságára.

 

