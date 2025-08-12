augusztus 12., kedd

Razzia

1 órája

Nem menekültek a hajósok sem, rendőrök csaptak le a Tisza-tónál – videón a látványos akció!

Fokozott rendőri ellenőrzés zajlott a Tisza-tónál és környékén. Két nap alatt közel ezer embert igazoltattak, és több ittas vezetőt is kiszűrtek.

Parzsol Krisztina

Közlekedésrendészeti és közbiztonsági-bűnügyi kontroll zajlott augusztus 8-án és 9-én a Jász-Nagykun-Szolnok, a Heves, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrök, a társszervek és a polgárőrség bevonásával.

Földön, vízen és levegőben is ellenőriztek a rendőrök, valamint a társszervek munkatársai a Tisza-tó térségében
Forrás:  Police.hu

A rendőrök akciót tartottak a kedvelt turistacélpontoknál – kiemelten a Tisza-tónál és térségében – a közlekedésbiztonság megszilárdítása, az utazó bűnözés elleni fellépés, továbbá a hazai és külföldi vendégek biztonsága és a jogsértések megelőzése érdekében.

Kiemelt figyelmet fordítottak közúton és vízen is az ittasan közlekedőkre. A két nap alatt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 924 főt igazoltattak, közülük 10 ittas vezetőt szűrtek ki, közülük ötöt vízen. Helyszíni bírságot 50, közigazgatási bírságot 27 esetben szabtak ki, valamint nyolc szabálysértési és hat büntetőfeljelentés született, illetve 29 esetben figyelmeztettek.

A nyár hátralévő részében további fokozott ellenőrzésekre lehet számítani a Tisza-tó környékén.

 

