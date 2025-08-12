Elfogás
Akcióba lendültek a jászkunsági rendőrök, elfogták a körözött bűnözőt
A hétvége után a hét első napja kevesebb munkát adott a rendőröknek, mivel alig akadt szabályszegő a jászkunsági utakon, borzalmas, tragikus balesetek sem borzolták a kedélyeket.
Hétfőn is akcióba lendült a vármegyei rendőrség: nyomozói munkájuk sikerrel járt, az elmúlt napban ugyanis elfogtak egy személyt, aki ellen körözést rendeltek el – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Közúton történt esetnél is kellett intézkednie a hatóságnak, az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására.
