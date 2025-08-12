Akcióba lendültek a jászkunsági rendőrök, elfogták a körözött bűnözőt

Hétfőn is akcióba lendült a vármegyei rendőrség: nyomozói munkájuk sikerrel járt, az elmúlt napban ugyanis elfogtak egy személyt, aki ellen körözést rendeltek el – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Forrás: MW Archív / Fotó: Illusztráció

Közúton történt esetnél is kellett intézkednie a hatóságnak, az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására.