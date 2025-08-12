augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogás

6 perce

Akcióba lendültek a jászkunsági rendőrök, elfogták a körözött bűnözőt

Címkék#baleset#rendőrségi hírek#körözés#elfogás

A hétvége után a hét első napja kevesebb munkát adott a rendőröknek, mivel alig akadt szabályszegő a jászkunsági utakon, borzalmas, tragikus balesetek sem borzolták a kedélyeket.

Dobos Zsófia Tünde

Hétfőn is akcióba lendült a vármegyei rendőrség: nyomozói munkájuk sikerrel járt, az elmúlt napban ugyanis elfogtak egy személyt, aki ellen körözést rendeltek el – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

MMKA3249
Az elmúlt napon a vármegye rendőrei egy személyt fogtak el az ellene érvényben lévő körözés alapján
Forrás: MW Archív / Fotó: Illusztráció

 

Közúton történt esetnél is kellett intézkednie a hatóságnak, az elmúlt 24 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset jutott a rendőrök tudomására.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu