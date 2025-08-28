Szirénázva indultak meg a rendőrök a helyszínre, azonnal cselekedtek

Úgy tűnik, nem telik el nap közlekedési balesetek nélkül, három olyan eset is történt szerdán a vármegyében, ahol személyi sérülés is történt – érkezett a tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről.

Körözött személyt ezúttal nem akadt kézre, de több közlekedési balesethez is riasztották a vármegyei rendőröket

Továbbá a tájékoztatás szerint, egy ittas járművezetővel szemben is intézkedtek is intézkedtek a rendőrök.