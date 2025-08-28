Statisztika
1 órája
Szirénázva indultak meg a rendőrök a helyszínre, azonnal cselekedtek
Megérkezett a rendőrségi tájékoztatás: több közlekedési balesethez is riasztották a vármegyei rendőröket. Mutatjuk az elmúlt 24 óra statisztikáját.
Úgy tűnik, nem telik el nap közlekedési balesetek nélkül, három olyan eset is történt szerdán a vármegyében, ahol személyi sérülés is történt – érkezett a tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről.
Továbbá a tájékoztatás szerint, egy ittas járművezetővel szemben is intézkedtek is intézkedtek a rendőrök.
5 órája
Lakásfoglaló jelent meg az utcában, a szomszédok segítséget kértek
18 órája
Segítséget ígért a gyógyuláshoz, irgalmatlan összeggel tűnt el a kutató
