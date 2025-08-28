augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Statisztika

1 órája

Szirénázva indultak meg a rendőrök a helyszínre, azonnal cselekedtek

Címkék#baleset#rendőrségi hírek#ittas vezetés#rendőrség

Megérkezett a rendőrségi tájékoztatás: több közlekedési balesethez is riasztották a vármegyei rendőröket. Mutatjuk az elmúlt 24 óra statisztikáját.

Dobos Zsófia Tünde

Úgy tűnik, nem telik el nap közlekedési balesetek nélkül, három olyan eset is történt szerdán a vármegyében, ahol személyi sérülés is történt – érkezett a tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság részéről.

Körözött személyt ezúttal nem akadt kézre, de több közlekedési balesethez is riasztották a vármegyei rendőröket
Forrás: Szoljon.hu Archív / Illusztráció

Továbbá a tájékoztatás szerint, egy ittas járművezetővel szemben is intézkedtek is intézkedtek a rendőrök.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu