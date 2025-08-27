3 órája
Rendőrök lepték el az M4-est, de nem azt keresték, amire mindenki számított
Óriási rendőrségi jelenlétre hívta fel a figyelmet egy ceglédi férfi, aki éppen feleségével utazott autóval. Már messziről feltűnt számukra, hogy átfogó rendőrségi ellenőrzés zajlik az M4-es autóúton. Mit keresett az a rengeteg rendőr az úton? Utánajártunk!
A Cegléd és környéke sebességmérés és útinform nevű nyilvános csoportban osztotta meg tapasztalatait egy helybéli arról a kedd délelőtti rendőrségi ellenőrzésről, mely az M4-es autóúton zajlott Budapest irányába. A szemtanú hírportálunknak elárulta, hogy a fotón látható rendőri jelenlét csupán a helyszínen dolgozók egy részét mutatja.
Rendőrségi ellenőrzésről számolt be egy ceglédi sofőr
A férfi Ceglédet a Külső Kátai úton hagyta el, és ott hajtott fel autójával arra a felüljáróra, mely az M4-es autóút felett húzódik. Már onnan felfigyeltek feleségével a nagyobb rendőrségi jelenlétre. Ezután a ceglédi pihenőhely irányába haladtak tovább, mert elmondása szerint csupán azon keresztül lehet felhajtani az autóútra.
– A Külső Kátai úton hagytuk el a várost, és ott a felüljáróra felhajtva, ami az M4 fölött megy át, már láttuk a Közút teherautóját, ami terelte a forgalmat – idézte fel a férfi.
A férfi és felesége is meglepődtek a látványos hatósági ellenőrzésen
A szemtanú beszámolója szerint, a rendőrség mellett más hivatalos szervek munkatársait is látta a helyszínen dolgozni. A sofőr, és az autóban utazó hölgy is megdöbbentek először, hiszen Cegléd városában is felfigyeltek egy esetre.
– Meglepődtünk a feleségemmel, mert előtte pont belefutottunk Cegléden is egy csapat rendőrbe, akik drónnal figyelték a stoptáblás kereszteződéseket. Pont azon nevettünk, hogy a város összes rendőre ott volt, erre itt kint meg még sokkal többen voltak – jegyezte meg a férfi, bár őket egyáltalán nem zavarta egyik intézkedés sem, hiszen így szűrhetik ki a rendőrök a szabálytalan autósokat.
Mások ezzel szemben már nem kezelték ennyire nyugodtan a helyzetet, hiszen kiderült, hogy még a pihenőhelyen volt olyan autós, aki azonnal megfordult, hogy elkerülje az ellenőrzést.
– Előttünk mondjuk pont visszafordult valaki, aki nem akart bemenni ennyi rendőr közé. Gondolom, hogy nem volt minden rendben vele... – mesélte a sofőr. Hozzátette, hogy az ő autójukat végül nem vizsgálták át a szakemberek, csupán intettek nekik, és továbbengedték őket.
Nemcsak a rendőrök dolgoztak az autóúton
Az eset kapcsán hírportálunk a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordult tájékoztatásért. Megtudhattuk, hogy az M4-es autópályán valójában nem rendőrségi akció zajlott, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által szervezett közúti ellenőrzést végeztek, egészen reggel 6 órától délig. Az akcióban részt vett a rendőrség, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is.
