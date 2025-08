Igazán jól bírta a gyerekzsivajt a szirti sas,a vadászgörény, és aranysakál is – videóval

Izgatott gyermekzsivaj töltötte be Ceglédet az elmúlt napokban. Megnyitotta kapuját a „KEDVESKÉK” rendőrségi élménytábor, ahol a helyi rendőrcsaládok apróságainak öt napon át játékban és mókában, valamint igazi kalandban volt részük – írta a Police.hu

A tanulás mellett kalandban is bőven volt részük a gyerekeknek a rendőrségi élménytáborban

Forrás: Police.hu

Rendőrségi élménytábor Cegléden

A programok július 21-én kezdődtek, az első napon a helyi kapitányságra várták a gyerkőcöket, ahol a baleset- és bűnmegelőzési előadások, valamint interaktív bűnügyi bemutatók segítségével ismertették meg őket a rendőrség munkájával. A résztvevők lelkesen kapcsolódtak be a programokba, ennek köszönhetően hamar kiderült számukra, hogy a játék mellett a szabályok igen fontos tényezők.

A második napon a csoport Ceglédbercelre látogatott, ahol igazi időutazás várt rájuk, ugyanis egy nomád, hagyományőrző tábor hangulatába csöppentek.

Szerdán folytatódott a kaland, szó szerint is, hiszen egy közeli kalandparkban élvezhették a természet közelségét és az izgalmas mászófalakat, majd egy különleges állatbemutatón is részt vehettek, ahol megismerkedhettek a vadászgörényekkel és az aranysakállal is.

Az állatbemutatón a bátrabbak egy igazi szirti sassal is fotózkodhattak

Forrás: Police.hu

A negyedik nap a tudományé és a kultúráé volt a főszerep, amikor a gyerekek ellátogattak egy múzeumba, valamint a városi könyvtárba, ahol bővíthették ismereteiket és kedvet kaptak az olvasáshoz.

A tábor zárónapján lovaskocsizással indult a program, majd a KRESZ-parkban számháború, fagyizás és számos játék várta a lelkes fiatalokat. A hetet egy rajzpályázat eredményhirdetése koronázta meg, mely után minden kis művész ajándékkal térhetett haza.

A tábort a Ceglédi Rendőrkapitányság szervezte azzal a céllal, hogy a fiatal résztvevők, miközben tartalmas és vidám napokat töltenek együtt, új ismereteket is szerezzenek a rendőrség munkájáról és a biztonságos élet alapjairól.