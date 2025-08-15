Akció
1 órája
Elbújtak, mégse menekülhettek a körözöttek a jászkunsági rendőrök elől
Vármegyeszerte számos helyre riasztották a rendőröket. Mutatjuk az elmúlt 24 órában történt rendőrségi akciókat.
Az elmúlt 24 órában két közlekedési baleset is történt, mely során személyi sérülés miatt kellett intézkedniük a vármegyei rendőröknek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Az elmúlt napon a hatóság munkatársai két személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, továbbá egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek.
Ezt ne hagyja ki!Napi infó
6 órája
Készenléti rendőrök érkeztek Szolnokra – mutatjuk, miért van rájuk szükség
Ezt ne hagyja ki!Folyadékbevitel
19 órája
Ingyen osztják a vizet a buszpályaudvaron és a vasútállomáson is a brutális hőségben Szolnokon
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre