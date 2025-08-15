Elbújtak, mégse menekülhettek a körözöttek a jászkunsági rendőrök elől

Az elmúlt 24 órában két közlekedési baleset is történt, mely során személyi sérülés miatt kellett intézkedniük a vármegyei rendőröknek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Több helyszínre is riasztották a vármegyei rendőröket az elmúlt nap folyamán

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archív

Az elmúlt napon a hatóság munkatársai két személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, továbbá egy ittas járművezetővel szemben intézkedtek.