Rendőrségi statisztika
1 órája
Balesetek napja a Jászkunságban: több eset miatt is riasztották a hatóságot
Több baleset történt és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek a rendőrök csütörtökön.
Az elmúlt 24 órában három személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. Az elmúlt napon a vármegye rendőrei kettő ittas járművezetővel szemben intézkedtek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
