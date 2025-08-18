Statisztika
1 órája
Ittas sofőrök próbálták átszelni a Jászkunságot, nem lett jó vége
Mozgalmas hétvégét zártak Jász-Nagykun-Szolnok vármegye rendőrei.
A rendőrség több járművel érkezett az említett utcába
Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala
Fotó: Szokolai Attila
Az elmúlt 72 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök a Jászkunságban.
Az elmúlt három napon a vármegye rendőrei két személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, illetve öt ittas járművezetővel szemben intézkedtek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
2025.08.16. 06:12
Szolnokon tényleg sokan versenyeznek az utakon? Itt a rendőrség válasza
