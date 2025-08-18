augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Ittas sofőrök próbálták átszelni a Jászkunságot, nem lett jó vége

Címkék#statisztika#ittas vezetés#rendőrség#közlekedési baleset

Mozgalmas hétvégét zártak Jász-Nagykun-Szolnok vármegye rendőrei.

Kiss Ádám
Ittas sofőrök próbálták átszelni a Jászkunságot, nem lett jó vége

A rendőrség több járművel érkezett az említett utcába

Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Fotó: Szokolai Attila

Az elmúlt 72 órában két személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök a Jászkunságban.

Az elmúlt három napon a vármegye rendőrei két személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, illetve öt ittas járművezetővel szemben intézkedtek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.


 

