Közel egy tucatnyi embert fogtak el a napokban vármegyénk rendőrei

Az elmúlt 48 órában egy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetben intézkedtek a rendőrök. Az elmúlt két napon a vármegye rendőrei 11 személyt fogtak el az ellenük érvényben lévő körözés alapján, illetve 10 ittas járművezetővel szemben intézkedtek – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.