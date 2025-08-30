Félszáz pedagógust treníroztak a rendőrök Szolnokon – galériával

Augusztus 27-én különleges, és egy igen speciális tréningen vehettek részt a vármegyei pedagógusok Szolnokon. A szakmai napot a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szervezte, akik igyekeztek úgy összeállítani a programot, hogy játékosan bővítse a részvevők prevenciós tudását.

A programon tizenhárom település általános és középiskolás pedagógusai vettek részt

Forrás: Police.hu

A programok középpontjában a kábítószer-prevenció állt, de a bűnmegelőzés szerteágazó területéről kaptak egy átfogó képet, így az áldozatvédelem, a családon belüli erőszak, a jelzőrendszeri feladatok, az online csalások, a biztonságos internethasználat is terítékre kerültek a különböző állomásokon.

A szakmai nap programját a Vöröskereszt vármegyei szervezetének munkatársai is színesítették, elsősegélynyújtó gyakorlat tartottak, a szolnoki Drogkonzultációs Központ munkatársai pedig egyéb szakmai ismeretekkel, feladatokkal tesztelték a résztvevőket.